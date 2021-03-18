民進黨立委王定宇的同居風雲引發討論，今(18)日他接受廣播節目時再度澄清，與同黨發言人顏若芳的關係，沒想到卻自爆，大學時曾與「現任某中部女立委學妹」同住在一屋簷下，他笑稱，「那才是同居」。對此，同黨立委何欣純坦承王定宇的「學妹」就是她，但她也反轟王定宇應對自己的選民解釋清楚，不要扯到她！

王定宇今日在廣播節目中表示，顏若芳就像哥兒們一樣，很熱心、個性大喇喇的，哪怕要繞路，她也會願意幫忙載一些人。此外，王定宇還自爆，就讀成大時租了3房2廳的房子，現在某中部女性立委是他學妹，兩人和另一個學弟同住，主要是想降低負擔，三人同住在一個屋簷下，「那才是真的同居。」

符合大學學妹、台中立委兩條件的同黨立委何欣純，今日接受媒體聯訪時坦承，王定宇在廣播節目中所說的就是她，但她也澄清，當年就讀大學時為了省錢而分租，並且並非只有王定宇與她同居，還有另一位大學學姊以及第四人；何欣純表示，事情要講清楚，而且也不能與王、顏同居的事件來做類比。

對於王定宇莫名其妙將同居案扯到與她大學時期分租，何欣純表示相當意外且震驚，她認為王定宇應該要對國人、選民以及身邊的人講清楚的事情，為何又會扯到她身上？何欣純直言，「王定宇到最後說了一百個謊，還是沒有辦法圓那個謊的時候，那才是最糟糕的事情。」

稱顏若芳是「哥兒們」！王定宇自爆曾與某女立委同居 狂被媒體堵麥畫面曝光｜2021.03.18

(中時新聞網)