壽司郎這2天舉辦活動，只要名字中有「鮭魚」2字，即可享有吃到飽優惠，意外掀起全台改名為「鮭名」熱潮。據民政局提供資料顯示，全台改名為「鮭魚」至少166人，其中高雄市有29人改名，占全台比率最多，在網路隨即引發熱烈討論，不少人大酸「真的又老又窮」。

壽司郎活動引發鮭魚之亂，不少民眾為了吃免費壽司，不惜將名字改為「鮭魚」，據民政局提供的資料顯示，全台至少有166人改名為「鮭魚」，但業者今受訪時表示全台改名「鮭魚」人數已累計至200多人，截至昨晚是高雄市29人拿下全台冠軍，但稍早新北市又以57人超車居冠。

根據民政局提供資料顯示，全台至少有135人改名為「鮭魚」，其中又以高雄市27人奪冠。資料截至3月17日，晚間1900時。（圖／中時新聞網製表）

據了解，壽司郎在北中南皆有門市，北部則有7家門市，但以高雄僅有3間門市來說，高雄市29人改名「鮭魚」仍是最全台比率最多的。

針對此現象，一名網友在PTT八卦板發文表示，壽司郎掀起的鮭魚亂象，全台縣市不少年輕人改名為「鮭魚」，沒想到高雄市竟然奪冠，連400萬人口的新北市，都輸給277萬人口的高雄市，「高雄怎麼了？有沒有八卦？」

貼文曝光後，引發不少鄉民熱烈討論，其中一名網友說，「真的有卦」，只有高雄「鮭魚」的統計數據一直在更新，其他人則表示「請體諒高雄低薪多」、「年輕又富，是我高雄」、「要變鮭魚城了」、「南部閩南人不意外」、「高雄真的一直在刷新紀錄」、「高雄人真的是又老又窮」、「聽說都是閩南人？」

另外也有不少人認為，統計這種數據真的很無聊，「這樣也能戰南北？」先不提高雄居冠這件事，一群人為了吃免費壽司，連自己的名字都不尊重的年輕人，「真的是寡廉鮮恥之徒」。

(中時新聞網)