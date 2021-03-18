疫情受惠的遠距辦公概念股華碩（2357），去年每股盈餘（EPS）衝上35.76元，擬配息26元，以昨（17）日收盤價計算，現金殖利率近8％，今日開盤直接跳空漲停抵358元，盤中雖數度打開，但最後仍強勢鎖住；華碩效應帶動高殖利率股成為市場關注焦點。

日前美國10年期公債殖利率飆高至1.6％，對17日除息的台積電當頭棒喝，股價嚴重貼息，但華碩公布股利政策結果，在高殖利率效應下，股價應聲漲停，顯示市場對公司營運成長，且兼具高殖利率的認同。華碩今日漲停358元後，現金殖利率仍有約7.26％。

高殖利率股成為近來市場投資焦點，據統計，寬宏藝術到昨日止，現金殖利率8.3％，今日股價表現亮眼，早盤股價衝上59.6元漲停，近午盤約在58.8元上漲8.49％。

此外，以昨日收盤價計算，殖利率在7％以上的個股，如亞崴、康和證、中連貨、豪展、熱映、創業家、新洲、卓越及華固等股，今天表現也維持上漲格局。

(工商 )