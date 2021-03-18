要變天了，氣象局上午11點最新氣象預報顯示，周日的冷空氣強度可能從東北季風升級成冷氣團，周日到下周二都低溫14度，其中下周一最冷，北部整天都是14度左右，以及下周二清晨輻射冷卻影響，低溫12至14度，白天逐漸回溫。

圖為台北市一周天氣，下周一整天只有14度。(氣象局)

氣象局今天的最新預報顯示，今天至周六(20日)全台晴到多雲，西半部日夜溫差大，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。今天至明天(9日)清晨，東半部有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生。

周日(21日)鋒面通過，加上東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣明顯轉冷，北市從周六白天27度降到18度，越晚越冷，最低下探14度；降雨部分，北部、東半部局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

氣象局指出，下周一、二(22、23日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦涼，下周一北部一整天都只有14度；下雨部分，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲，下周二全台多雲到晴，僅東半部零星雨。下周三(24日)東北季風或大陸冷氣團減弱，全台氣溫回升好天氣，僅東半部零星雨。

(中時新聞網)