變性網紅罔腰自曝懷孕消息，引發軒然大波，後來證實是假懷孕後，已在臉書發文道歉，未料白色情人節當天，無預警宣布跟男友阿猴分手，坦言為此風波爭吵不斷，決定退回朋友關係，沒想到事隔數日，前男友阿猴則在IG發文：「不用看他們的演戲人生，都是操控來的」，疑似背後有不為人知的內幕。

罔腰男友阿猴在分手後，在IG限時動態讓網友自由提問，對於被詢問「分手後有什麼話想講？」他坦言有許多話想說，如今分手後不用再被限制要怎麼發言，接著語出驚人表示：「也不用看他們的演戲人生，從頭到尾都是操控來的，呵呵，就是有一堆87觀眾蒙在鼓裡，還在喊加油支持」，更強調當事人只會把你們當白癡看待，好險我聰明解脫。

阿猴回應網友留言，背後疑似有不為人知的一幕。（圖／teddy8012836 IG）

雖然阿猴未直接表明說的事情及對象，但由於日前罔腰假懷孕鬧出一連串風波，讓網友推測指的對象就是罔腰，甚至懷疑兩人是否已經撕破臉，不過阿猴卻又在限時動態感謝罔腰讓他找回戀愛的感覺，這段期間自己也成長很多，更期盼罔腰能找到更適合她的人，由於態度落差相當大，也讓外界霧裡看花，質疑背後是否不為人知的真相。

阿猴感謝罔腰交往期間帶給他的成長。（圖／teddy8012836 IG）

對於兩人已經分手一事，罔腰表示這段關係破局，感到相當可惜，確實近來很多事情導致兩人爭吵，此外太多新聞跟前任搭上，也是吵架原因，才讓兩人決定和平分手，但目前還處於「類情侶」的關係，也還同居住在一起。

(中時新聞網)