美國特勤局表示，一名來自德州聖安東尼奧市（San Antonio）的男子今天在副總統賀錦麗（Kamala Harris）華府官邸附近被捕，他被控與武器有關的罪名。

美國特勤局（Secret Service）專門負責總統及副總統的維安工作。特勤局表示，嫌疑人是31歲的莫瑞（Paul Murray），他在政府建築群附近的街上，被著制服的特勤人員拘留，賀錦麗官邸和美國海軍天文台（U.S. Naval Observatory）都在這處建築群內。

華盛頓特區大都會警察局表示，轄下警員逮捕並控告了莫瑞，起因是一份「來自德州的情資公報」；但警局未詳述公報內容。

福斯新聞（Fox News）華府分處一名記者在推特（Twitter）轉發德州執法機關的公報，內容提到莫瑞有「偏執妄想」、覺得軍方或政府想要他的命，他傳訊息給他的母親說，他人在華府，正要去「搞定問題」。

華府警方表示，莫瑞被控攜帶危險武器、在商店外攜帶步槍或獵槍、持有未登記彈藥、持有大容量彈藥供給裝置等罪名。

警方還說，已在莫瑞的車裡搜出一支步槍和彈藥。

美國有線電視新聞網（CNN）取得的警方報告顯示，警方稱莫瑞持有一把AR-15半自動步槍、113發未登記子彈及5個30發彈匣。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100318

(中央社)