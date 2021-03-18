英超本賽季共有6支倫敦球隊，以主客互相交手兩場計算，「倫敦德比」總計有30場，目前已進行了23場，Big 6的三大豪門戰績佔據前3名，而且積分同為13分，本季異軍突起的西漢姆聯也不落下風，以12分緊追其後。（詳見下表）

「倫敦德比」戰績表

本週末英超因為碰上足總盃8強，只安排了4場賽事，其中就有一場倫敦德比，由目前排名第5的西漢姆聯，主場迎戰排名第10的兵工廠。雙方差距7分，兵工廠即使贏球也暫時無法追上；但「鐵鎚幫」僅落後切爾西3分並少賽1場，力爭前4的歐冠資格仍有希望，同時間後有追兵，利物浦、艾佛頓和熱刺分別只落後2到3分，萬一對戰槍手失利，恐怕不只是丟掉前4的機會這麼簡單。

西漢姆聯近3輪2敗，才將第4名的位置讓給了換帥後近10輪不敗的切爾西，鐵鎚幫這兩敗分別是在客場輸給曼城和曼聯，本季8敗就有7場是輸給Big 6球隊，可見西漢姆聯本季戰績雖然迎頭趕上，但整體實力和六大豪門還是有一定的差距。

兵工廠的狀況則比預期要好，各項賽事近8場比賽只有1敗，0：1小負領頭羊曼城，只看聯賽的話則是3勝1和1敗，除了輸曼城外，就是在有判決爭議的比賽中因為自己的低級失誤被班來1：1逼平。上週在主場面對5連勝近況極佳的熱刺，槍手爭勝決心明顯高對手一籌，結果也在落後1球的情況下反勝2：1，孫興慜受傷退場固然是勝負關鍵，但如果不是比賽中槍手的多次射門被門柱阻擋，可能早早就已拉開比分差距。

鐵鎚本季發揮穩定，包括前槍手門將法比安斯基；後衛道森；中場萊斯、索切克和借將林加德；以及前鋒安東尼奧等人都繳出令人滿意的表現，而且主場戰績尤其出色，曾逼平曼城擊敗熱刺，近6輪主場5勝1敗只輸利物浦，絕對會給兵工廠帶來不少麻煩。槍手近期已較少出現防守失誤，從皇馬租借來的挪威神童奧德加特迅速融入球隊，最近更是連兩場比賽取得進球，在中場的串連工作讓槍手進攻運轉更加流暢。不過槍手在領先的情況下容易出現怕輸而不敢攻的狀況，被狼隊逆轉、被班來追平、對熱刺之戰的最後10分鐘都出現類似情形，是槍手必須克服的心魔。

從雙方近況和主客場表現來看，槍手作客難讓鐵鎚，而且週中還有更重要的歐霸淘汰賽要踢，鐵鎚主場受讓可信不敗，也可考慮直取和局。

(中時新聞網)