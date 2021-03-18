土地價格昂貴，業者為壓低總價，只好把地坪、建坪通通都縮小化，去年以來北台灣建坪50坪以下迷你透天厝建案數量激增，近期迷你透天厝推案蔚為風潮，不僅襲捲西半部，連東台灣的宜蘭推案都很洶湧。

據住展雜誌統計，2020年元月至2021年3月止，迷你透天建案數量已占整體透天案數比重約3成。而迷你透天建案中，建坪最驚人的是新竹縣湖口的「富旺新時代」，最小建坪僅約33坪，每層樓僅約11坪。建坪最小第二到第五名，依序為湖口「站前大時代」35坪、五結「築櫻」36坪、三星「精緻八期villa」37坪、冬山「向青苑」38坪。

在建坪排行最小的前十名迷你透天建案中，總價最低的前三名依序為新豐「甜鮮森」538萬元、三星「精緻八期villa」588萬元、五結「大吉大利NO.2」665萬元。以台北市豪宅「元利信義聯勤」最高成交價299萬元／坪來換算，只要花豪宅2坪的錢就能買到一間迷你透天厝了。

住展雜誌研發長何世昌表示，建商瞄準「想住透天卻買不起正常透天」的客群，而這類購屋族因「先求有再求大」而買單，所以迷你透天推案量增、且銷售速度優於正規透天。不過，何世昌提醒購屋族，正規透天面寬多在4.5米以上，不論停車或空間安排會比較舒適，但迷你透天往往沒有正規透天的好格局；若不得已需購買迷你透天，儘量選擇面寬4米以上的產品、且留意共用牆厚度和隔音等問題，以免買到不好住的透天厝。

(時報資訊)