高通晶片缺貨風聲越傳越嚴重，傳出恐衝擊三星第三季大螢幕旗艦機NOTE系列的進度，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今日受訪表示，看到整個供貨的確很吃緊，其實目前總部沒有完全公開Note系列的進度，以現階段市場經營來說，三星也都把銷售數字抓得很緊，全面滿足市場客戶需求。

全球半導體產能大缺貨，關於Android手機晶片巨頭高通缺貨的問題近期就屢被搬上檯面，最新消息指稱，高通因為缺貨難解，恐衝擊三星第三季大螢幕旗艦機NOTE系列的進度。

研調機構TechBite指出，晶片大廠高通受限晶圓代工產能緊張，加上三星德州廠停工衝擊，5G手機晶片供應受阻，交貨期長達30周以上，今日又有消息指出，高通的缺貨，恐衝擊三星第三季大螢幕旗艦機NOTE。對此，陳啟蒙表示，三星今年第3季還有高階旗艦款，且其實目前總部沒有完全公開Note系列的進度，Note的大螢幕、S pen的功能，這兩個功能一定會有保留或在其他手機。

陳啟蒙說，現在看到整個供貨的確很吃緊，因A52都是提前計畫的，所以現在供貨沒有問題，三星會把衝擊降到最低，把銷售盡量做到市場需求，三星也都把銷售數字抓得很緊，如此在與總部爭取貨源時也會比較準確。

(時報資訊)