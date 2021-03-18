麗彤(6539)2020年營收18.12億元，年減6％，歸屬母公司稅後淨利成長81％至3.01億元，創下歷年新高，EPS 5.05元。董事會通過109年度盈餘分配案，將配發現金股利4元，現金殖利率在5％以上。

麗彤董事長張麗綺表示，麗彤專注發展美麗與大健康事業，在產品方面，今年將保持每季推出1-2款保健/保養品，滿足消費者的需求；通路方面，麗彤的優勢在於醫美管理平台與DV官網的會員穩固基礎，今年將再增加1-2家醫美診所策略聯盟，維持DV醫美管理平台的市場領先地位；海外市場方面，將持續拓展馬來西亞、新加坡、越南等國家，以麗彤的產品競爭力及行銷能力，預期海外市場推展可逐步拉高。

去年面對疫情干擾，麗彤在醫美管理平台通路及官網會員的支持下，產品銷售於下半年回復穩定成長，全年營收接近2019年的歷年高水準。由於公司銷售通路策略調整，降低電視購物頻道的銷售比重，2020年平均毛利率提升至51.08％，拉高公司營業利益至2.68億元，反較2019年成長64％。此外，因2020年喪失對轉投資公司向榮生技之控制，依國際會計準則認列業外收益，歸屬母公司稅後淨利成長81％至3.01億元，創下歷年新高。

(時報資訊)