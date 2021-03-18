日本壽司引發的改名風潮持續延燒，新北市戶政事務所統計至今天中午12時，改名鮭魚的民眾已達57人，其中42位男性、15位女性。

日本壽司日前推出優惠活動，只要名字有鮭魚二字或諧音，17、18日可享有優惠，引爆全台改名潮，新北市昨天甚至有民眾改名「陳愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共36字破紀錄。

今天是優惠最後一天，新北仍有許多民眾改名，新北市戶政事務所統計至今天中午12時，改名鮭魚的民眾已達57人，其中42位男性、15位女性。

(中時 )