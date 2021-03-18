329青年節即將到來，根據求職網調查顯示，高達4分之3上班族覺得「調薪進度」受疫情影響，不少上班族下班、休假得兼差，開啟斜槓事業替自己加薪；全球人壽提醒，青年族群兼差也得留心人身安全，即使預算有限，可先從投保4要點著手，首先，意外險、實支實付醫療險得備足，癌症險、重大傷病險、投資型壽險可循序漸進，將保費做最有效運用。

全球人壽表示，青年族群必備意外險及意外醫療險，主因是意外死亡已連續3年高居25歲到44歲死亡原因前3名，意外險有低保費、高保障的特性，是青年族群投保時可優先選擇的保險

對於已投保意外險及意外醫療險的年輕人，則是可以再補強如遇重大意外失能時，有按月提供照護補助或收入填補的意外失能扶助保障。

其次，要強化實支實付醫療險，根據衛福部健保統計年報顯示，25歲到39歲青年族群一年平均就診12次，透過實支實付醫療險較能應付罹患疾病住院時，所需的健保不給付之自費醫療項目，雜費限額的保障建議至少要有15萬~20萬元。

青年族群投保 第三要點是，備齊癌症險或重大傷病險保障，根據癌症登記報告顯示，25歲至39歲的青年族群，以5歲為一區間，年齡每增加5歲、罹癌人數增加近一倍；全球人壽提醒，除了備妥一次性給付的重大傷病險外，也要規劃提供多次給付的癌症險，透過這樣的搭配規劃才能夠有效填補後續醫療費用支出。

在投資市場看好之際，全球人壽建議青年可考慮投資型壽險，保費、保額能按經濟狀況彈性調整，也能靈活運用資金，結合資產累積與保障雙重功能。

329青年節即將到來，根據求職網調查顯示，高達4分之3上班族覺得「調薪進度」受疫情影響，不少上班族下班、休假得兼差，開啟斜槓事業替自己加薪；全球人壽提醒，青年族群兼差也得留心人身安全，即使預算有限，可先從投保4要點著手，首先，意外險、實支實付醫療險得備足，癌症險、重大傷病險、投資型壽險可循序漸進，將保費做最有效運用。

全球人壽表示，青年族群必備意外險及意外醫療險，主因是意外死亡已連續3年高居25歲到44歲死亡原因前3名，意外險有低保費、高保障的特性，是青年族群投保時可優先選擇的保險

對於已投保意外險及意外醫療險的年輕人，則是可以再補強如遇重大意外失能時，有按月提供照護補助或收入填補的意外失能扶助保障。

其次，要強化實支實付醫療險，根據衛福部健保統計年報顯示，25歲到39歲青年族群一年平均就診12次，透過實支實付醫療險較能應付罹患疾病住院時，所需的健保不給付之自費醫療項目，雜費限額的保障建議至少要有15萬~20萬元。

青年族群投保 第三要點是，備齊癌症險或重大傷病險保障，根據癌症登記報告顯示，25歲至39歲的青年族群，以5歲為一區間，年齡每增加5歲、罹癌人數增加近一倍；全球人壽提醒，除了備妥一次性給付的重大傷病險外，也要規劃提供多次給付的癌症險，透過這樣的搭配規劃才能夠有效填補後續醫療費用支出。

在投資市場看好之際，全球人壽建議青年可考慮投資型壽險，保費、保額能按經濟狀況彈性調整，也能靈活運用資金，結合資產累積與保障雙重功能。

(中時 )