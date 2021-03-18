弘光食科系大三學生郭力瑋，研發保健茶飲產品，創業當生技老闆。（王文吉攝）

弘光食科系大三生郭力瑋研發牛樟等保健茶飲產品。（王文吉攝）

弘光食科系大三學生郭力瑋(右二)跟著老師陳玉舜(右三)學習，創業當生技公司老闆。（王文吉攝）

弘光科技大學食品科技系大三郭力瑋，參加學校衍生新創事業團隊，結合校內外資源，創立「力冠生物科技股份有限公司」，開發牛樟、桑黃菌、金花菌等相關商品。郭力瑋還沒畢業就創業當老闆，並積極拓展海外市場，學校提供研發技術協助，使商品在市場上不易被模仿超越，也讓更多學弟妹有更多就業機會。

民生創新學院院長陳玉舜表示，郭力瑋對於食品科技、保健科技、生物科技有很濃厚的興趣，甚至主動要求到每位老師的實驗室學習，態度認真積極，學習檢驗分析的技術、加工技巧，並使用優化實作環境建置的發酵槽，經過兩年多累積經驗，剛好有衍生新創事業計畫，學生了解後很有參加意願，便著手進行。

陳玉舜指出，郭力瑋的公司在去年8月核准成立，學校全力提供資源協助，學生發揮所學加上自己的創意，把公司分成三個部分，包括真菌保健產品研發、益生菌類發酵產品研發、產品檢驗分析，還請外面的公司協助代工生產，規劃相當完善，充份抓住市場競爭力。

擔任公司負責人的郭力瑋坦言，儘管從高中時就有創業夢，但是真正創業後碰到各種挑戰依舊會膽怯，包括場地、成本、人事，很多問題要面對，擔心會不會成功，還好在學校創新育成中心及老師的支持下，讓他擁有比別人更多資源，可以解決專業領域的難題。

郭力瑋指出，他是在食安風暴下成長的世代，因此更注重食安問題，「我們做食品，扛著企業社會責任，只要吃到我們食品的民眾，都要顧到衛生安全問題。」目前公司開發牛樟芝滴丸、牛樟芝濾掛咖啡、金花菌伏嶺茶等產品，市場反應還不錯，經過半年努力，支出收入已經能打平。

郭力瑋說，自己跑業務，受到疫情影響，很多國外訂單無法洽談，還是努力接觸電商、拓展海外市場，由於家中經營旅遊產業，讓他有更多銷售產品的機會和管道，也會參加廠商交流會，可望在今年疫情趨緩後，便能把產品推銷到海外。

郭力瑋透露，跑業務時很多廠商第一眼看到他，露出驚訝或不可置信的眼神，遞出名片交換時，更有人認為他偷印名片，但是在交談、清楚說明介紹自己公司後，對方發現他談吐有料、產品很獨特，鼓勵要他不要放棄，「在廠商眼裡我可能是剛滿20歲的年輕人，但是我有專業知識背景，廠商甚至回饋地教我商場上的技巧。」

擔任公司負責人還要兼顧課業，郭力瑋強調，「犧牲與辛苦是必須的！」課餘時間同學去玩，他與團隊們就只能待在實驗室或是會議室，遇到事業與課業上時間衝突，便設法與老師協調。創業剛起步，公司正職人員只有5位，他必須一個人身兼數職，在公司內負責跑業務、督導研發跟生產，也積極接洽系上有興趣的同學或學弟妹一起加入團隊，發揮所學。

加入力冠公司團隊的大三學生林哲宇說，他進入公司大約4個月，以幫助同學為出發點，主要談業務及商品包裝，從零開始，學到很多。另一位大三學生陳力綸說，知道同學成立公司很有興趣，才加入團隊，主要負責美工設計，也跟著學習一起跑業務，磨練累積社會經驗。

陳玉舜表示，學校鼓勵師生成立衍生新創事業團隊，並持續輔導公司技術再提升，融合更多強項而有力的技術，再協助申請專利保護辛苦研發出的產品，給予技術、空間、專利維護，也能借用學校設備，進行相關研究，與學校產學合作，感謝很多老師無怨無悔的協助，讓學生進入實驗室學習，把專業技術務實應用在創業，未來更有望把產品推廣到國際上。

(中時 )