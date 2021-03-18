美國聯準會（Fed）議息後重申，維持資產購買力度不變，又預期2023年之前，都不會調整利率。17日晚間美股道指及標指再創收市新高，港股18日早曾漲五百點，暫錄四連漲。

香港信報報導，恒生指數18日高開283點報29,317點，已為半日低位，漲返50天線（約29,265點），漲幅隨即擴大，重上20天線（約29,391點），最多飆562點，高見29,596點，為3月4日以來高位。

恒指18日中午收報29,472點，漲438點，漲幅為1.51％。大市半日成交額993.97億港元。國企指數漲149點，漲幅為1.3％，報11508點。科技指數漲178點，漲幅為2.1％，報8752點。

重磅科技股全線造好，騰訊漲3.2％，半日成交居首達78.06億港元。成交第二大是阿里巴巴，漲5.9％報235.8港元。舜宇急漲11％，為半日表現最好藍籌。石藥跌2％，藍籌中表現最差。

(工商 )