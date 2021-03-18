國民黨智庫副董事長連勝文18日出席老馬公益籃球表演賽，特別為比賽開球，祝參賽的長者都能快樂的打球。（鄭任南攝）

國民黨智庫副董事長連勝文18日出席老馬公益籃球表演賽，與參賽的長者握手致意。（鄭任南攝）

國民黨智庫副董事長連勝文（中）18日出席老馬公益籃球表演賽，贈送球衣給雙方的球員，由兩隊的隊長代表領受。（鄭任南攝）

媒體報導，國民黨中央有人預估智庫副董事長連勝文若參選黨主席實力僅3％。連勝文今早出席北市銀髮族公益籃球表演賽時受訪說，那些酸言酸語對他不痛不養，他不會理會，但主席選舉都還沒開始，「若有人覺得自己能拿到97％選票，就不必那麼緊張吧！」他若決定參選，會說清楚自己的理念，不會批評、侮辱黨內同志，這是他和其他人的最大差別。連陣營人士則反嗆，連勝文與江啟臣「1對1對決必勝」。

日前曾傳出前黨主席連戰對江啟臣「中共威脅說」相當震怒，要求連勝文參選主席。連勝文今早再度否認，表示訊息完全錯誤，父親從至少20年前就不會干涉他人生重要決定，自己若要爭取機會為黨貢獻，完全是他個人決定，外傳的說法是脫離現實的天方夜譚。

至於參選是否與江啟臣兩岸路線不同而決定參選？連勝文表示，黨內同志有對事情有不同的看法，理念可能歧異或做法有差別，但最重要的是黨員認為哪種想法、做法比較適合國民黨發展，個人問題不是很重要。

媒體詢問，內部成員對他參選有無不同意見？連勝文說，他一旦下定決心就會往前衝，沒有支持或反對的問題，就盡力爭取黨員支持，爭取為黨服務的機會。

至於何時正式宣布是否參選，連勝文說，他每天都在和不同朋友接觸，蒐集基層黨員和關心國民黨朋友的意見也是重要的一環，畢竟不應該只是他自己決定未來黨要怎麼走，而是要聽聽看基層黨員朋友意見。

對於外界是否不斷勸進？連勝文說，既然要爭取為黨服務的機會，就來詢問大家的想法，他不認為要用勸進兩字來形容，現在已經21世紀、不是清朝皇帝時期，國民黨不要再搞這套了。

有關前主席朱立倫今天在過年後首度露面，被視為參選主席的起手式，連勝文說，他沒辦法回答，但若大家都能夠在不同領域幫國民黨爭取民眾支持，分進合擊，對國民黨是好事；選情熱，代表大家都關心這個政黨。

對於若確定參選，何時辭掉智庫副董事長？連勝文說，只要在這個位置上待一天，都會努力做，該做的就努力做，不該做就會停止，他稍後就要去智庫開會。

(中時 )