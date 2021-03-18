NHL西區爐主安納罕鴨本季主場戰績慘不忍睹，出賽17場只拿下2勝，最近一次在主場贏球已經是1/25的事了，將近兩個月不知主場勝利的滋味。本週五(3/19)10:00，安納罕鴨將在主場迎戰狀態同樣不佳的亞歷桑那土狼，進攻陷入泥沼的土狼，近期客場之旅四戰皆墨，此戰是鴨隊能拿下睽違已久的主場勝利，還是土狼能中止客場連敗之路?

安納罕鴨本季進攻效率依舊不振，陣中缺少能創造得分機會的中鋒，場均射正數27.7次聯盟倒數第二。而進攻基本功不佳及缺少默契，也造成安納罕鴨本季在進攻區域掉球次數高達99次，持球失誤過多不僅會喪失球權，也會讓對手有反守為攻的機會，如此貧脊的進攻條件讓鴨隊場均進球僅有2.14，在聯盟敬陪末座。防守端方面，曾兩度入選全明星賽的吉普森(John Gibson)本季表現走鐘，優質先發率僅有39.1%，場均失球更是高達3.11，是30隊所有門將中表現最糟的。安納罕鴨不僅貧攻，門將也無法給予球隊安定感，整體戰力不盡理想，本季在西區大概只有陪榜的份。

亞歷桑那土狼主力得分手賈蘭(Conor Garland)傷癒歸隊後狀態低迷，連續5場沒有進球紀錄，得分點不多的土狼在賈蘭手感冷冰冰的情況下，客場四連戰只攻進2球，14次Power Play也都無功而返，進攻端完全熄火。防守端部分，本季土狼後防效率不佳，後衛拉爾森(Oliver Ekman Larsson)與德默斯(Jason Demers)單防能力薄弱，造成門將庫恩伯(Darcy Kuemper)沉重的負擔。屋漏偏逢連夜雨，球隊防守支柱庫恩伯上週進入傷兵名單，預計將缺賽兩周以上，頂替先發的希爾(Adin Hill)面對荒野兩戰都被攻進4球，表現乏善可陳。西區本季競爭激烈，除了雪崩、黃金騎士等傳統強隊，前幾季低迷的荒野與國王在換血後戰績也不斷攀升，攻守體質都不佳的土狼，本季要晉級季後賽難度不小。

雙方近兩次交手分別打出3比4、3比3的高比分，但雙方攻擊近況皆處於低迷狀態，筆者估計此戰要再打出高比數的機會不大，建議投注「大小玩法-小5.5」。勝負盤部分，雙方本季交手過四次，除了一場和局外，另三場都是一分差，兩隊戰力伯仲之間，而雙方近期破門能力都相當薄弱，有可能在正規賽仍無法分出勝負，筆者建議可大膽投注「不讓分玩法-和局」。

(中時新聞網)