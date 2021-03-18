前總統馬英九日前針對中國人大通過修改香港選制，認為等於宣告「一國兩制」已經死亡，遭中國國台辦反嗆馬要「明辨是非」。國民黨智庫副董事長連勝文上午對此表示，這就是所謂的「求同存異」，大家看法一樣的地方很好，但如果看法不同，那也沒辦法。

連勝文今早出席北市銀髮族公益籃球表演賽時，被媒體詢問香港選制修改，馬英九與國台辦的說法時表示，如果兩岸看法不同，那也沒辦法，因為國民黨對民主、人權、自由的追求不會改變，雙方有各自看法，大家各說各話、各自表述，就是這樣。

(中時 )