全球疫情讓海外台商受衝擊，蔡英文總統今天指出，去年開始，去年她已請僑委會開辦紓困措施，海外信保基金迄今累積承作185件紓困案件，希望透過這些機制一起克服疫情挑戰。也希望全球各地的台商能夠發揮在僑居地累積的人脈及能量，擴大台灣與各國的合作，讓台灣積極地走向世界。

蔡英文今天接見「世界台灣商會聯合總會回國訪問暨投資考察團」表示，因為疫情的關係，現在很多國家都搶著要台灣的晶片，證明台灣的經濟轉型，已經讓台灣在全球供應鏈當中，占有關鍵的位置；去年在全球都受到疫情衝擊的影響下，台灣的經濟成長率能夠達到3.11％，不但蟬聯亞洲四小龍第一，也領先全球許多國家。

為了成為海外台商最強大的後盾，她說，僑委會積極邀請產官學研、全球台商及大學院校，共同推動了「全球僑台商產學合作方案」；政府也和國內9大研發機構，共同建置「全球僑台商產業升級與技術服務平臺」，來促進海外台商跟國內百工百業的互動交流，到目前為止，已經辦理了多場交流會。

政府希望透過這兩個機制，進行雙向的交流，不僅幫助全球台商產業升級，也協助國內的產學研發單位，開拓更大的國際市場。

蔡英文提到，從去年開始，有許多海外台商受到疫情影響，她知道海外台商也很需要資金方面的幫忙，去年已請僑委會透過海外信用保證基金，開辦相關紓困的措施來協助大家。

去年9月她也宣布，除了舊貸可以展延，原有的紓困融資金額上限從10萬美元放寬到25萬美元，保證成數也提高到9成；政府也提供第一年的利息補貼，並且減免手續費，希望給海外台商最大的支持。

另外，台商透過個人身分，也可以申貸一般貸款200萬美元，蔡英文表示，到現在為止，海外信保基金已經累積承作185件紓困案件，政府希望透過這些機制，跟大家一起克服疫情的挑戰。

面對今年鳳梨的議題，蔡英文感謝世總梁輝騰總會長和林見松名譽總會長，率領台商僑胞認購481公噸的鳳梨及加工製品。「不論身在何地，真心地都心繫台灣，用行動支持台灣」。

(中時 )