蘇揆上午聽取水利署開徵耗水費相關報告，行政院發言人羅秉成表示，蘇揆「基本上政策方向支持」朝此進行，但後續仍有水利署法制作業期程，時間問題尊重水利署規劃。蘇揆並指示，節水國營事業要以身作則。

羅秉成上午轉述蘇揆裁示指出，現在自來水費很低，但大家不懂珍惜用水，這次耗水費不會調到民生用水，不過，現在每月用水1萬噸以上的廠商，有1817戶大廠，用掉的水量非常大，部分大廠雖有努力節水，使用再生水，但耗水占比還是很高，自來水不能這樣用。

蘇揆提及，立法院5年前通過的水利法就有耗水費的規定，「應該開始作業，徵收用水大戶的耗水費」。不過，對已節約用水、再生用水有成的也要有優惠措施，對艱困的也要體諒給予協助。另外，在豐水期及枯水期也要有差異。

蘇揆表示，重要不是耗水費的費用，而是讓耗水比例減低，要讓重大耗水廠商加大使用再生水。尤其國營事業更要以身作則，要大力投入減少耗水，要鼓勵用水大戶配合節水政策。

羅秉成在答覆媒體提問時也說，如果能節約用水，政府不一定要開徵耗水費，但現在水費便宜廠商沒有配合的動力，所以政策工具出來是清楚的，目前沒有要調民生用水，耗水費何時做「基本上政策方向支持」朝此進行，水利法下的授權子法，要待水利署相關意見整理後法規預告還要一段時間，蘇揆對時間問題尊重水利署規劃。

(中時 )