天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，市場近期對蘋果採用mini LED有疑慮，導致部分關鍵供應商股價修正，當中台表科（6278）股價修正最為顯著，但他強調，mini LED在蘋果生產力工具產品線中地位關鍵，台表科因市場誤解造成修正反而提供買點。

郭明錤分析，關鍵供應商股價修正原因包括：一、iPad將在2022年下半年採用OLED以取代mini LED；二、因台表科生產良率低於預期導致出貨遞延。三、mini LED顯示器與裝置出貨量低於預期。然而，天風國際認為，上述疑慮都不影響mini LED正向趨勢，畢竟蘋果已投入龐大資源在mini LED開發與生產上，確立mini LED在蘋果生產力工具產品線中，具有中長期關鍵策略性地位。

市場擔憂若iPad在2022年開始採用OLED，意味著蘋果將捨棄mini LED。然而，根據天風國際最新產業調查指出，iPad若在2022年採用OLED顯示器，則採用機種為中低階的iPad Air，高階的iPad Pro依舊使用mini LED，故iPad採用OLED並不影響mini LED正向趨勢。從技術角度而言，OLED因有烙印與使用壽命問題，不適合生產力裝置應用，mini LED與蘋果自家處理器是生產力裝置的兩個關鍵硬體技術，可以提供更多差異化競爭優勢，並增強與軟體、服務生態的整合。

供應鏈中，台表科為mini LED獨家SMT供應商，其進入門檻在整體mini LED供應鏈最高，郭明錤預期，若有SMT第二供應商，最快也是2023年。因台表科具備獨家地位且在mini LED供應鏈中近期股價修正幅度最大，投資價值最高。

(工商 )