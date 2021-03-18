長科*(6548)公布2020年財報，全年稅後盈餘為7.74億元，年增27%，以每股面額1元之股數計算，每股盈餘為2.19元，受惠於客戶對封裝材料需求依舊熱絡，長科* QFN和傳統導線架出貨量強勁，產能供不應求，訂單能見度已達今年下半年，長科*預估，今年業績會比去年好。

半導體產業自去年下半年供不應求，連帶導線架也需求暢旺，加上QFN營收挹注，讓長科*業績自去年旺到今年，長科*去年第4季合併營收為26.85億元，較上季增加12%，年成長10%，受惠於產能利用率增加及產品組合優化，較上季增加2個百分點，年增3個百分點，單季稅後盈餘為1.7億元，較上季減少38%，主要是受到匯兌損失侵蝕影響，但較年增9%，以每股面額1元之股數計算，單季每股盈餘為0.48元；如以每股面額10元股數計算，單季每股盈餘為4.8元；累計2020年合併營收為96.78億元，年增4%，合併毛利率為19%，較2019年增加2個百分點，稅後盈餘為7.74億元，年增率為27%，以每股面額1元之股數計算，每股盈餘為2.19元，以每股面額10元股數計算，每股盈餘為21.9元。

長科*董事會通過2020年下半年每股將配發現金股息0.92元；長科*亦於2020年11月9日董事會決議通過2020年上半年度盈餘分配案，每股現金股息0.4元，並已於2021年1月13日發放；以此合計，長科*2020年每股配發現金股息為1.32元，如以每股面額10元之股數計算，則每股現金股息相當於13.2元。

為滿足客戶需求，長科*在高雄、馬來西亞及大陸蘇州積極擴產，希望能達到「One world、Two segments」的生產配置，根據長科*規畫，兩岸QFN年產能在2021年將達到3200萬條，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%。

(時報資訊)