受到近期北水資金南下，港股ETF今早槓桿型的2檔包括FH香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)均漲逾3個百分點，站回月線。據法人統計，昨天北水再度淨流入43.81億港元，5天中已出現4天資金淨流入，流入金額達221.77億港元。

OECD上修全球GDP、中國經濟今年可望重返7.8%成長率，僅次印度排名全球第二，成為陸股有利支撐，儘管短線新舊經濟股換馬表現，影響科技股樂觀氣氛，唯股價良性修正後，適逢兩會利多、北水近5天又低接港股逾221.77億港元，港科技股題材多元，透過指數基金分批布局，獲利機會看俏。

新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表示，恒生科技歷經美債息攀升、南下資金撤資、股價大幅回檔修正後，南下資金(簡稱北水)3月16日、17日連續兩天回復淨流入，3月16日金額為64.60億港元，3月17日金額為43.81億港元，近5天已出現4天資金淨流入現象，淨流入總金額達221.77億港元，顯示港股以盤待跌，盤勢加速趕底，中國內地機構法人轉加碼跌深優質港股，港股後市看俏。

值得注意的是，支撐港科技股的長期基本面並未改變，包括中國寬鬆貨幣政策轉向中性，讓市場的流動性資金相當充沛，加上政府的打房政策堅定未變，低利率的市場游資，未來仍將以股市作為主要投資標的，股市的資金動能仍可正向看待。

牟宗堯表示，以恒生科技指數來說，2020年港科技股飆漲，主要由評價面推動，2021年則著重在基本面的恢復，配合近期恒生指數大刀闊斧改革，未來指數將擴大市場覆蓋率，增加成分股至80檔；並縮短上市歷史要求至3個月，可迅速納入上市新股等，明顯為近年來港上市的中概股、科技股量身訂作之考量。

(時報資訊)