苗栗縣某大學歐姓學生墜海尋短，師生緊急發動協尋仍來不及阻止撼事發生。（翻拍自臉書後龍大小事／謝明俊苗栗傳真）

苗栗某大學歐姓學生，疑痼疾纏身，日前離校獨自騎車赴後龍海角樂園後失蹤，學校師生獲悉發動協尋，還請來苗栗縣海上救難協會動員在後龍海岸沿線搜尋，結果在17日傍晚在海角樂園海灘尋獲歐生遺體，讓師生難過不已，已通知家人前來處理善後。

這名歐姓學生就讀苗栗某大學，日前向女友等師生同學表示尋短念頭後就失去音訊，學校師生緊急發動協尋，並向轄區苗栗警分局報案協尋，警方經查出歐生最後出現在後龍海角樂園後，趕往調帶追踨，結果發現歐生獨自騎著機車出現在後龍好望角，警方經過搜尋，最後於17日上午在附近找到歐生的機車，但人不知去向。

校方緊急請求苗栗縣海上救難協會，協助在後龍海角樂園周邊海岸展開搜尋，最後在17日傍晚17時許，在海角樂園內沙灘發現被海浪沖上岸的歐生遺體，隨後報請轄區警分局相驗，並通知家人前來善後。

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