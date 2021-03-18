華碩去年每股賺35.8元，擬配息26元的消息傳出後，今(18)日開盤股價亮燈漲停，來到358元，上漲32.5元，盤中雖一度漲停打開，在10點20分後便漲停鎖住，成交量超過1萬5000張，相較於台積電季配息2.5元，明顯獲得不少投資人青睞。

華碩17日收盤價325.5元，以配息26元來計算，股息殖利率逼近8%，等於花32萬5500元可以領到2萬6000元，遠勝股價600元的台積電，17日消息一出即在批踢踢股板熱烈討論，有網友叫「準備漲兩根以上」，但也有網友潑冷水說「無法填息也沒用」，還有人喊「分給員工多一點比較實在啦」。

股市投資人則是以實際行動表達對華碩大方配息的肯定，雖然是300多元的高價股，但今日開盤即亮燈漲停，早盤雖然一度漲停打開，來到355元，但在大批買單湧入下，10點20分後便鎖住漲停，還有3千多張買單高掛，相較於平常3、4千張的成交量，午盤成交量已爆出1萬5000張的大量。

華碩去年在PC及板卡兩大業務迎來近十年來的產業榮景，交出超標的營運成績，不僅獲利翻倍年增、突破265億元創高，每股稅後盈餘也以35.8元寫下新高，兩位共同執行長對今年營運雙雙釋出樂觀展望，儘管預期供應鏈缺料未能紓解，華碩亦已有積極因應措施，同時預持續對終端產品售價調漲。

(中時新聞網)