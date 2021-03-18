台灣高鐵指出，清明假期疏運期間旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉掃墓、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，將再加開6班次列車（南下4班、北上2班），自3月20日（六）凌晨零時起開放購票。總計4月1日至6日清明假期疏運期間共加開235班次列車，提供1,100班次列車的旅運服務。

台灣高鐵為方便旅客提早規劃行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。

台灣高鐵表示，配合政府防疫政策，旅客進入車站時必須全程佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。

此外，高鐵自2日起已恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應，同步提供「TLife台灣高鐵車上刊物」。4月6日前列車椅背網袋內亦放置「高速傳愛 助學計畫」捐款信封，歡迎旅客踴躍捐款，為遲緩兒的早期療育盡一份心力。

台灣高鐵提醒，旅客應確實遵守各項防疫規定，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩並配合量測體溫。

高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。高鐵公司敬請旅客共同守護台灣得之不易的防疫成果，維護安心、安全的乘車環境。

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