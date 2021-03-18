開徵耗水費定調，行政院長蘇貞昌18日在行政院會表示，有關開徵耗水費時間、規劃「尊重」水利署。根據水利署規劃開徵耗水費朝枯水期每年10月至隔年4月收費、使用再生水或投資節水設備得減徵、制定緩衝期照顧產業，並依不同行業訂定費率，最快將在明年開徵。

水情拉警報，水利署今天在行政院會報告「抗旱整備與應變報告」，有關開徵耗水費，水利署初步規劃朝枯水期收費、使用再生水或投資節水設備得減徵、制定緩衝期照顧產業，依不同行業訂定費率，後續將儘速完成徵收辦法公告以利推動，最快明年開徵。對此，蘇揆表示「尊重」。

水利署並推動抗旱水源2.0計畫，強化整備水情燈號黃燈以下地區抗旱水源，包含強化區域調度、伏流水開發、淨水場周邊水源利用、台中緊急海淡、增設淨水處理設備、建築工地地下水利用等，可增加每日16.8萬噸水源，相當於苗栗地區用水的七成。

水利署也規劃未來十年投入1,600億元的水資源建設，包括強化海淡廠、興建再生水廠等，預估2031年後，整體供水量每年可增加10億噸，其中供新竹科學園區使用的新竹緊急海淡廠，目前已經完工。

水利署報告指出，過去四年政府於前瞻計畫投入287億元辦理水資源建設，包括桃園支援新竹備援幹管、防災備援水井及伏流水等；但因降雨持續偏少，為提前部署而推動抗旱水源2.0計畫。

水利署規劃未來10年投入1,600億元，透過水庫清淤、壩體加高，及推動海淡水、再生水、人工湖、伏流水與強化供水管網等方式，預計到2031年可年增10億噸水量；其中，將規劃興建11座再生水廠，每日可增加33萬噸再生水。這11座再生水廠分別坐落在高雄、台南、桃園、新竹及台中。新竹、高雄兩處，是因應台積電潛在投資計畫超前部署；桃園則是挹注觀音工業區、桃園煉油廠、桃園航空城等開發案用水。

(工商 )