蘆竹里民反應最近時常在家中附近看到馬陸，且量多到令人害怕，長興里長呂理燦隨即向蘆竹清潔中隊反應，17日下午派員前往消毒。（姜霏攝）

春季來臨，昆蟲繁殖、四處亂竄，蘆竹區長興里里民反應，近期時常看到社區、路邊湧現「馬陸」，家中孩童會害怕，自己也不知道怎麼處理，長興里長呂理燦也隨即向清潔稽查大隊反應，蘆竹清潔中隊於17日下午進行周邊環境消毒，同時向民眾宣導應加強清掃腐爛植物及雜草，減少馬陸棲息之地。

呂理燦說，每年春天都時常會有這樣的情形，因春季來臨，馬陸繁殖量增加，又因氣候潮濕，周邊大多為稻田，現為休耕期間，不少馬陸會從田中出來「逛大街」，呂理燦提到，因有許多新的里民搬來，不了解環境生態，看到馬陸會感到害怕、閃躲，但常住在這裡的民眾早已習以為常。

清潔稽查大隊長羅文林提到，蘆竹清潔中隊已於17日下午派員前往長興里，以化學防治噴灑環境用藥於道路巷弄及清理，並宣導民眾加強整理清潔居家周遭環境，羅文林說，去年平鎮也有民眾反映，但這是屬於偶發性的情性，並不會引發傳染病，也不像蚊子會有登革熱的問題，呼籲民眾不必太過緊張。

桃園市農業局也回應，馬陸生長環境多棲息於潮濕的土壤或落葉內，且馬陸非屬農業害蟲，並無相關農藥可用於馬陸進行防治，另大多數馬陸種類為草食性，某些則為食腐性，要消除馬陸首先要清除其孳生源，民眾應整理居家周遭環境，如清潔地面腐爛植物及整理附近雜草，以杜絕馬陸棲息之處。

(中時 )