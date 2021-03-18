沒有最狂，只有更狂！一名男網友發文分享，除了壽司郎推促銷活動，名字中有鮭魚同音字者，可免費吃壽司，亞太電信鹽水中正門市和SWAG也祭出類似的優惠活動，因此，他今天把名字改成「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，直接一次滿足三種願望，不但可以免費吃壽司，還可以免費帶走新手機並在SWAG直播間暢遊，引發網友討論。

一名男網友今在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示「一個名字滿足三個願望！」從照片中可見，原PO今天去戶政事務所改名，現在身分證上的名字為「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」引起網友熱烈討論。

原來為了搶攻這波改名熱潮，除了日本迴轉壽司店「壽司郎」推出「愛の迴鮭祭」活動，只要名字中有「鮭魚」的同音字就可以免費吃壽司外，亞太電信鹽水中正門市也推出類似的活動表示，3月18日至30日期間，只要姓名中有「亞太」同音字者，1字送6千元月租廢、2字送三星行動電源、同音同字直接送Nokia手機。

亞太電信鹽水中正門市推出類似活動，3月18至30日姓名中有「亞太」同音字者，1字送6千元月租廢、2字送三星行動電源、同音同字直接送Nokia手機。（圖／翻攝自亞太電信鹽水中正門市臉書）

而SWAG昨晚也在臉書發文表示，即日起至19日之前，姓名中有「鮑魚」二字（同音異字也可以）享有 SWAG 直播間7天免費暢遊。

SWAG昨晚也在臉書發文表示，即日起至19日之前，姓名中有「鮑魚」二字，享有SWAG直播間7天免費暢遊。（圖／翻攝自SWAG臉書）

貼文引發網友熱議，「改名優惠王是你」、「這些店家都低估台灣人的實力」、「這個可以用一魚三吃、一舉三得來形容了」、「沒有最狂，只有更狂」、「台灣人是不是窮瘋了」、「只改鮭魚的吃虧了」、「太傻了！我寧願留著吃以後的和牛」、「戶政的人員應該快崩潰了」。

(中時新聞網)