兩性關係一直是社會中難解的議題，這題「學校沒教的事」導致許多人長大後遇到感情煩惱難解決，甚至如何和平分手更需要高智慧。最近主持人林佩潔曝聽過有女方分手後回頭跟男方結算發生關係次數，要求「以外面行情逼男方給錢」，引來脫口秀小天后龍龍驚呆：「天啊！她把自己當妓女是不是？」

脫口秀小天后龍龍最近上《旗開得勝》討論情侶交往期間的金錢觀，常見的有平分「AA制」、由一方付錢「AO制」、和兩方都出但一方出較多的「AB制」，龍龍打趣說如果是她當然喜歡AO制，但實際上AB制可能較好，既然是約會，有你來我往的互動感比較好，至於公平的AA制，龍龍認為這其實是很麻煩的方式，如果遇到奇數該怎麼分？算不好還有可能破壞感情。

脫口秀小天后龍龍希望約會是AO制，更笑說想被包養。（圖／旗開得勝）

20210317《旗開得勝》第120集 約會到底怎麼付？AA制真的公平嗎？ 龍龍直呼好想被包養！| 龍龍

龍龍表示，但對每對情侶來說情況可能有所差異，若是雙方經濟能力差不多，AB制比較好，但今天對方若收入較多，想吃大餐，可能就會以AO制較好，而一切的前提都是雙方心甘情願談妥，不要分手後翻臉來討分手費，傷心也傷感情，她聽過有人交往兩年分手，因其中一方每月都會給對方零用錢，分開後便獅子大開口，竟要討24萬元。

第一次約會就AA制，連零頭都要算的一清二楚，無論男女絕對會打壞印象。（圖／旗開得勝）

林佩潔此時加碼說，她聽過有女生分手後主動算和對方發生過幾次關係，然後依外頭「行情價」算錢，要求男方給錢，令龍龍聽聞後嚇呆直言這樣做超不合理，像是把自己當妓女，有些人還會開始算過去幫對方做多少家務事，翻臉要對方給薪水，她認為男女雙方還是都經濟獨立比較好，「不要說都是靠對方，如果真的有一天他不愛妳了，或妳們分開後，妳才不會突然之間失去依靠」，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)