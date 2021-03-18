立法院國防與外交委員會上午邀請國家安全局局長陳明通率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢，海巡署長周美伍也受邀列席，民進黨立委蔡適應質詢，最近美方主張南海自由航行權，但美方艦艇是否進入過我方或大陸12浬內領海，周美伍坦承，美艦確實進入過西沙12海浬內。

民進黨立委蔡適應質詢，最近有多國軍艦前往南海進行所謂「自由航行」，美國還特此公告幾個國家都主張必須通報措施ˋ是違反自由航行權?請問是否知道有那些國家?最近美國軍艦是否曾通過中國掌握南海島嶼12浬?

周美伍答詢時說，美方有提到我國。就他所知，美軍艦艇只有經過周邊，但未經過南沙島12海浬內，不過曾駛入中共所掌握的西沙群島12浬內。

蔡適應委員質詢，目前海巡署第一擊的開炮權，是否由海巡署長掌握?周美伍表示，因組織變革的關係，原來開砲權屬於海巡機關的最高首長，組織改革後無庸置疑就是海洋事務委員會主委，但目前正在研議，希望能周延一點，將開砲權改回海巡署長，但尚未報部。

蔡適應問到，海巡艦目前已配備鎮海火箭彈，因為殺傷力較強，未來的使用狀況是否如修法公告後一樣，周美伍強調，這確實是一個較為進階武器。

(中時新聞網)