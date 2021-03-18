知名壽司連鎖店推優惠活動，全台掀起一波改名「鮭魚」熱潮，不過卻傳出有人因改名次數超過規定，名字改不回來了！對此，李正皓提供3招，或許有機會得申請改名。網友看完後笑說，「第二招超哭」，但也有人認為是不錯的方法。

李正皓今（18）日在臉書提供3招，給改不回來的「鮭魚們」，請大家斟酌使用、量力而為。

第一招，姓名條例第9條第1項第2款，與三親等以內直系尊親屬名字完全相同者，得申請改名。李正皓呼籲「鮭魚們」，快請自己某位直系尊親屬去改名成跟你們一樣的名字，這樣就可以申請改名、不受三次之限。

第二招，姓名條例第9條第1項第4款，與經通緝有案之人犯姓名完全相同者，得申請改名。李正皓建議，可以推派一位「鮭魚」去當通緝犯，這樣你們就能解脫了。

第三招，姓名條例第10條第1項第2款，因宗教因素出世或還俗者，得申請改名。因此李正皓說，乾脆出家改個莊嚴的名字，之後再還俗一次，這樣又可以再改回原本的名字；而出家期間，就在寺廟好好為你們口中無辜的「真鮭魚」念經迴向，這也是好事一椿。

對此，網友直呼，「第二招超哭」「台灣現在已經進入鮭魚時代」「出家似乎比較可行」，但也有人不解，竟然真的為了吃鮭魚改名，且戶政人員挺無辜的，看了一堆鮭魚。

(中時新聞網)