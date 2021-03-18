李亞鵬和天后王菲曾有一段情，離婚後也找到了新對象，和世界小姐女友「海哈金喜」穩定交往，然而他先前被曾合作的公司欠債4000萬人民幣（約1.7億台幣），判決出爐需支付全額，但李亞鵬仍會繼續上訴，對此，海哈金喜也回應，「這個事你不用問我」。

李亞鵬持股的麗江雪山投資有限責任公司，於2012年曾和泰和友聯簽訂合作案，當初對方公司投資了6000萬人民幣（約2.6億台幣），期滿後泰和友聯收回了其中1.7億台幣，事後卻聲稱未收到款項，向李亞鵬和其哥哥提告，北京市朝陽區人民法院也判賠4000萬人民幣（約1.7億台幣）。

然而李亞鵬本身的心情似乎沒有受到影響，情人節當天還和女友海哈金喜去朋友聚會，事件爆發後李亞鵬神隱，而海哈金喜也回應：「對不起，這個事你不用問我」，被記者問到這是否會影響到2人感情，她仍表示，「這個事你不用問我」。

不僅如此，去年底網路上流傳一段錄音檔，李亞鵬疑似為了借錢低聲下氣說，「你們需要一個什麼樣的保障，我給你們一個什麼樣的保障，需要我跪下，需要我趴下都可以」，這也成為最近三審證據，指出當時李亞鵬簽署還款承諾書是被脅迫的，目前李亞鵬仍會繼續上訴。

(中時新聞網)