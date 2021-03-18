台南空汙防護自救會召集人陳建明（後排右三）、小民參政歐巴桑聯盟執委陳冠娟（後排綠衣者）、社團法人台灣親子共學教育促進會召集人羅青真（後排左三）、台南社大環境小組成員林政翰（後排右二）與小兒科醫師吳美華（後排右一）一起呼籲政府積極防治空汙，搶救孩子。（程炳璋攝）

台南社大環境小組質疑，並沒有全部學校落實掛紅旗。（程炳璋攝）

台南市今年飽受空汙之苦，紅害等級天數超過10天，台南市環保局卻美化數據，台南市教育局未落實校園空品監測，台南空汙防護自救會、台南社大環境小組結合民間社團，18日痛批台南市政府簡直是「何不食肉糜」態度，要求積極面對空汙惡化，搶救小孩。

台南空汙防護自救會召集人陳建明提到，台南市安南監測站2020年測得PM10的年均值（每立方公尺41微克）是世界衛生組織標準的兩倍，全台排第3，台南民眾明顯有感今年空汙嚴重惡化，政府處理態度卻消極。

台南社大環境小組林政翰批評台南市環保局美化數據，竟以「去年數值比前年更好」來證明空品有改善，他指出，去年是新冠肺炎疫情年，大陸大部分工廠停工，來自大陸的境外空汙量大幅減少，導致全台空汙下降，屬於特殊情況。直呼政府拿去年的美化數字說嘴，簡直是「何不食肉糜」的態度。

今年南台灣又恢復惡劣空品，台南市在南有高雄新達電廠、北有台中火力發電廠、雲林麥寮電廠，南北夾擊下，空品達紅害等級一舉飆破10天，近3年最高，受害最深的是小孩、長輩與孕婦。

小兒科醫師吳美華表示，兒童呼吸速度是大人的2到3倍，換氣量不比大人少，肺容量卻比大人小，受空汙之害比較深，空汙也容易造成孕婦胎兒早產。

小民參政歐巴桑聯盟執委陳冠娟感嘆，我們不會給孩子吃有毒的東西，卻無法阻止孩子呼吸有毒的空氣。台南親子共學團召集人羅青真稱，空氣、陽光、水是人類生存基本條件，呼籲大家4月站出來參加高雄反空汙大遊行。

陳建明質疑政府未積極面對空汙，台南市空品達紅害等級，有幾間學校真正在校園掛出紅旗？各學校可有在教室內做空品監測？是否建置空氣清淨機？環保局在掌握空汙數據時，稽查行動過於消極。台南市長黃偉哲應該向中央反應，要求其他縣市的老舊電廠除役。

台南市教育局表示，18日上午正逢台南市空汙達紅害等級，8時前已向各校發送訊息，完成空品旗懸掛，並由駐區督學督導學校落實情形。271所公立國中小完成裝置微型PM2.5感測器。今年補助4所大型學校試驗安裝空氣清淨機，未來將向環保局、教育部等爭取更多資源裝設。

(中時 )