聯準會（Fed）周三宣布不急於提前升息，雖然拖累美債殖利率走跌，不過激勵美國科技股指數黑翻紅。但華爾街大老仍警告，大型科技公司的麻煩可能才剛開始，以科技股為主的那斯達克指數跌幅將超過10％，且低迷走勢會持續好幾年。

CNBC報導，美國機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問創辦人Rich Bernstein直言「利率上升是科技股下跌的主要催化劑」，並說，每個人幾乎都知道，當長期利率上升時，就不要購買長期債券。但人們忘記的是，這也會讓人不想買長期股票。什麼是長期股票？就是那些本益比很高的股票。

那斯達克指數周三上漲0.4%，收在13525.2點，過去5個交易日累計上漲約3.5%。

Bernstein認為，科技股最近強漲是暫時的現象，還將目前背景與2000年初網路泡沫做比較，跟當年如出一轍，現階段在成長股中看到大多數炒作故事。他說，目前多數投資人不相信未來行情會下跌，而且很多人還未準備未來3、5年甚至10年要迎來負報酬的局面。

Bernstein建議投資人，應該鎖定受惠於強勁經濟成長的周期性循環股，而不是大型科技股，尤其看好大宗商品和能源股。

(中時新聞網)