連鎖速食業者「肯德基」昨晚在蝦皮購物平台販賣蛋塔價格出包，本來一盒6入185元的蛋塔，竟然只要35元，消息傳開後，隨即湧入不少網友下訂單爆買，一夜賣出8.3萬份，恐賠1245萬，對此，肯德基稍早也出面回應，已與蝦皮進行了解，同時也會要求平台考慮消費者的權益。

昨（17）日晚間一名網友於PTT爆料，肯德基在蝦皮購物蛋塔價格出包，一盒6入蛋塔禮盒，原價應為185元，卻被標示為35元，消息傳出後，隨即引發網友紛紛下單，截至今日凌晨1點30分左右，已有8.3萬人次購買。

不少人分享搶購喜悅「我買了50組，應該會吃到吐吧」、「買了10組，90天夠吃了」、「已買10組 一個禮拜一盒」、「小的已購入5盒」，更有不少人直呼「肯德基真的要賠慘了」。據了解，8.3萬盒蛋塔，以單盒差價150元來算，肯德基恐現賠1245萬。

不過稍早有網友透露，本以為轉帳後，可以順利拿到商品，沒想到今早發現蝦皮錢包多了300元，一查才發現訂單全被取消，氣得大罵「真的很沒擔當」。

蝦皮針對昨晚標錯價事件，做出回應。（圖／翻攝自蝦皮購物平台）

對此，肯德基表示，此次事件為蝦皮購物平台內部作業誤植價格事件，「肯德基已主動與蝦皮購物平台跟進和了解事件，同時要求平台考慮消費者權益妥善處理。

蝦皮購物則回應，為補償參與活動的消費者，將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券，購買肯德基6入蛋塔的消費者，將以「滿180元折180元」的全站折扣券作為補償，提供消費者100%折抵。

購買萊爾富抽取式衛生紙的消費者，同樣以補償每位消費者「滿270元折270元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵。

另外，蝦皮購物也說，相關全站折扣券蝦皮購物將於今天陸續發送，對消費者帶來不便，蝦皮購物深感抱歉，感謝消費者的支持與諒解。

(中時新聞網)