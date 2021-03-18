崇右影藝科技大學與國內知名電視台產學合作，透過「電視人才實戰培訓班」，讓學生有機會到電視公司實習。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

崇右影藝科技大學與國內知名電視台產學合作，透過「電視人才實戰培訓班」，讓學生有機會到電視公司實習，經面試遴選後，共15位進入實習，實際參與新聞、綜藝等各部門的幕後作業，了解影視產業和業界接軌。

崇右影藝科技大學演藝事業系學生莊雅婷表示，進入民視實習後，才發現工作和環境，跟自己想像中的差很多，她說，這幾個月的實習對自己來說是難能可貴的經驗，在學校可以容許一再的犯錯修正，但在職場上是戰戰兢兢，很開心有許多專業前輩帶領，一起努力達成許多任務畢竟這是在學校課本中學不到做人做事態度及職場上的專業知識。

另一位演藝事業系學生楊子億爭取到在電視台綜藝部實習，他認為，節目錄製前置作業錯綜複雜，要如何讓節目有火花也是一個課題，透過這次實習，深刻體會到許多工作都需要自己思考並執行，不是學校老師可以給予的臨場經驗，也有很多都是問題是自己得去摸索，想骯珍惜這次的實習經驗，受益良多。

崇右影藝科技大學校長蔡長青說，透過實際合作，讓學生有實際的接觸和收穫，未來還會尋求與各不同型態的媒體，結合業界提供給學生實習的機會，擴大學生的視野，相信對於未來就學後，直接進入職場有很大的幫助。演藝系主任陳彥廷、崇右影藝科技大學影視傳播系主任陳建雄紛紛感謝電視台幫忙，願意提供實習工作名額。

(中時 )