壽司郎免費吃活動，引起全台瘋狂改名「鮭魚」，有網友分享去吃壽司郎時，偷聽到隔壁桌結帳金額竟超過一萬二千元，懷疑難道是遇到「真人版鮭魚」，消費明細曝光後驚呆眾人，原來真的有一位「鮭魚先生」在其中，結帳時店員笑得很誇張，原來「鮭魚先生」與其友人都沒吃飯，才吃得下那麼多。

原PO 17日在《Dcard》發文指出，去吃壽司郎時發現，隔壁桌蹲在地上擺了一堆盤子，原本以為是店員在整理盤子，後來突然想到，難道是遇到了傳說中的鮭魚？偷偷聽到結帳金額共一萬二，又聽到他們說要再抽一次號碼牌，要幫壽司郎創造「財政赤字」。

有網友PO出真人版「鮭魚先生」的消費明細。(圖/截自Dcard)

原PO問了店員才知道，果然有一位「鮭魚先生」在其中，店員回答的時候還笑得很誇張，說發現「鮭魚先生」與其友人都沒吃飯，才吃得下那麼多。對於第一次遇到「真人版鮭魚」，原PO忍不住說「為了吃壽司真的有夠拚，笑死」。

貼文一出引起網友熱議，紛紛回應「拿了一堆金盤，我靠」、「只吃生魚片，吃這麼多不膩好厲害」、「我看我朋友限時就是他們....好厲害哈哈」、「好會吃」、「留個賴吧，明天帶你去吃」、「借一下你那位鮭魚先生，兩小就好」，有自稱是該店店員的網友透露「那桌酒也是點爆」，有網友讚嘆，請他們吃一餐就賺到滿滿的曝光度跟廣告，他們就算吃整天，虧的也不會是壽司郎。

名字叫鮭魚免費吃 最狂鮭魚男速改名

(中時新聞網)