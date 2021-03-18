高鳳路段長期為大車用路，道路品質不佳，圖為改善後的路平現況。（袁庭堯攝）

高雄市議長曾麗燕積極爭取下，小港區高鳳路段18日重新刨鋪完工，高雄市長陳其邁親自視察採樣瀝青鋪面厚度。他強調，高市小港、前鎮區的路平要求更高品質，今年將先鎖定小港地區、大車在跑的路段進行改善。

高鳳路連結大發工業區及臨海工業區，道路長期受重車輾壓，路況不佳。工務局針對高鳳路台88至孔鳳路段斥資2400萬元，再度動用「改質三型瀝青混凝土」，重新刨鋪1450公尺南北雙向車道。該路段經評估，不需挖除地基重新打底，僅重新刨鋪10公分。

工務局表示，改質三型瀝青混凝土特色在於抵抗變形能力佳、改善磨耗量、提升路面耐久性及延長使用年限、降低維護費用，抗車轍能力為傳統瀝青5.6倍，2019年率先使用於小港區沿海路段，歷經2年來日夜重壓考驗，至今仍創下無修補紀錄。

目前，高市採用「改質三型瀝青混凝土」的路段為小港區沿海路、孔鳳路，大寮區仁德路，岡山區介壽東路。

工務局表示，「改質三型瀝青混凝土」成本較傳統AC-20瀝青貴上三成，但在嚴苛使用條件下，預估壽命至少可延長一倍。刨鋪厚度依車流量、鄰近工業區重車出入等因素不同，厚度從5至20公分不等。

陳其邁強調，高市小港、前鎮區的路平未來將要求更高品質，今年會先針對小港地區、大車經常行駛的路段優先進行改善。

陳其邁現場親自監督採樣。（袁庭堯攝）

採樣方法為利用機具垂直下挖。（袁庭堯攝）

工務局提供「改質三型瀝青混凝土」樣品供陳其邁與傳統瀝青比較。（袁庭堯攝）

(中時 )