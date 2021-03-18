大豐電（6184）旗下有線電視系統台包括大豐有線、台灣數位寬頻有線、新高雄有線三家系統台，分別經營新北市、高雄市等數個行政區，其中板橋、土城區已於2020年9月順利換得9年營業執照，同時大豐有線也以「大大寬頻」的品牌積極搶攻寬頻上網市占。

大大寬頻自2020年推出業界領先的1.2G/300M方案，加上疫情趨使在宅娛樂及遠距工作比例增加，帶動頻寬用戶數成長，2020年120Mbps以上的月均申裝用戶占比達總申裝量的74％，較2019年月均值成長34％，推升寬頻上網用戶數在2020年年底攀升逼至10.9萬戶，年增超過1萬戶。

大豐電日昨董事會決議通過2020年股股利政策，包括盈餘分派每股2.89元加上資本公積派發每股0.11元，合計發放每股3元，配發率88.7％，以17日收盤價43.95元計算，股息殖利率6.82％。

大豐電2020年營收重返20億元來到20.05億元，營業淨利6.61億元，相較2019年成長7.5％，每股純益3.38元，與2019年相當。

大豐電董事長張銘志表示，大豐電目前在各經營區積極建置光纖到府網路（FTTH）網路，2020年已著手測試10GPON設備與現有GPON架構並行的工程技術，未來將與電信業者合作，透過5G結合商用及家用網路發展匯流服務，同時新一代4K結合OTT及CATV的雙模機上盒規劃今年內上線。

張銘志指出，台灣5G服務從2020年6月底、7月初陸續開台，覆蓋率、穿透率，以及應用服務不足，消費者真正對5G有感還需要一段時間，消費者在家上網為求穩定傳輸的連網品質，多數仍會選擇切換家用寬頻Wi-Fi，因此，預期固網寬頻上網市場仍有成長空間，除此，有線電視業者未來將透過電路出租，加強與5G業者合作。

有線電視的營收主要來自視訊和寬頻兩大板塊，視訊收入因戶數下滑不若以往，近年有線電視業者轉向爭取寬頻用戶，張銘志表示，大豐電2020年第4季末的收視戶約22.7萬戶，但透過積極推廣寬頻上網業務及相關加值服務，推升大豐電2019年、2020年連續兩年合併營收突破20億元，主要成長動能來自寬頻用戶成長。

(工商 )