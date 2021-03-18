因應水情嚴峻，未來若進入「紅燈」需實施分區或定點供水，新竹市長林智堅18日在抗旱應變會議中成立「抗旱節水大隊」，與自來水公司強化合作，共同以民生節水5％、企業節水10％為目標努力，全民共同抗旱。

林智堅表示，去年是台灣56年來第1次無颱風過境，也是竹竹苗地區首次進入全天減壓供水狀況，大新竹地區主要水源寶二、寶山水庫蓄水量已跌破1成，根據天氣預報，未來水量也是正常偏少，水情相當嚴峻。

為超前部屬，地方與中央攜手提出抗旱開源方案，包括桃園新竹北水南調工程，目前每日可提供20萬噸水源；以66天完成的南寮緊急海淡設施，每日可供水1.3萬噸；另，客雅水資源回收中心也設置「RO級移動式淨水」循環利用水源。

因應未來水情進入「紅燈」，一周將有2天停止供水，市府與台水公司合作成立「抗旱節水大隊」，進入鄰里向民眾說明水情、宣導節水，希望以企業節水10％、民生節水5％為目標，並將訂定相關獎勵機制，鼓勵企業與民眾完成目標。

此外，針對分區供水、定點供水，可能發生的問題，市府也盤點出用水3大敏感區，包括醫療、消防、弱勢族群，除與台水公司合作提供緊急用水，衛生局也已完成8大醫療院所旱災緊急應變計畫，跨院所合作建立轉院機制，並於本周完成「醫療、救災緊急供水取水演練」。

消防局也妥善利用水資源回收中心水源，可用於平時與救災；社會處則盤點志工人力，以送水、定點取水方式提供身障者、行動不便者、獨居長者基本民生用水。

林智堅指出，除開源，市府也要求各局處與工程單位落實節流，包括公共工程須使用回收水、各廳舍節約用水，並暫停公立游泳池服務。

日前他也率領8大醫療院所代表，至台水公司了解水情狀況，並進行整備工作，上周並與水利署至科學園區舉辦座談會，讓廠商業者了解供水，另也於客雅水資源中心辦理水車取水演練，做好各項整備工作。

市府表示，竹市與中央攜手已完成5大開源方案，包括北水南調1天20萬噸水源、寶二水庫實施人工增雨、海淡設施1天1.3萬噸、RO級移動式淨水設備1天1500噸再生水、「抗旱井」，大新竹17口抗旱水井1天供水3.2萬噸。

(中時 )