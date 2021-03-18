教育部研擬給教育實習師資生每月4000元助學金取代實習津貼，學生表示，這是正向發展，但每個地區生活費用不同，因此希望助學金有所差異，不是統一每月發4000元。長期來看，他們認為教育部應修法，讓實習師資生領的是津貼、不是助學金，這樣更有保障。

2002年《師資培育法》修正，將進行教育實習師資生的定位從過去「實習教師」改為「實習學生」，並停止給付實習津貼。從此，師資生教育實習無法領任何津貼，甚至必須支付一筆額外學分費，造成沈重的經濟壓力。

教育實習師資生對於這個規定相當不滿，因此在國發會公共政策網路參與平台發起連署，並到教育部前抗議，要求教育部重新檢視實習制度、提供合理津貼。依規定，教育部必須在3月24日前回覆。

在昨天立法院教文會中，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，實習師資生在實習學校要支援教學及行政，負擔非常多的工作，他們已不只是實習，而是在做一份老師的工作，因此適當給予他們實習津貼是有必要的。

張廖萬堅說，依法律規定師資生要先通過教師資格檢定後，才能到中小學去實習，而現在每年通過教師資格檢定的不到5000人，他們去實習時給予津貼，不會增加教育部太多負擔。

張廖萬堅舉例，109學年通過教師資格檢定有4907人，通過率49.30％。這些人若去中小學實習，教育部每月給予8000元津貼，每年總共也才2.36億元，不多。

潘文忠回應，實習師資生到學校實習是否給予津貼，他自己親自主持過兩次會議，決定支持師資生往前走，不過教育部要先釐清法律上的扞格之處，再決定要給實習師資生每月多少錢，3月底會做出說明。

當初為了實習師資生權益而到教育部前抗議的台師大學生會長吳炳毅表示，教育部的回應讓這件事往正向發展，不過因為台灣各地的生活費用不同，因此教育部應給每個地區不同的助學金。

不過吳炳毅進一步指出，短期教育部可以給師資實習生助學金，但長期來看，他們希望教育部修法，透過法律上的規定，讓師資實習生領教育津貼，這樣對他們更有保障。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，侯理事長指出，教育實習的必要性，是成為教師的重要經歷，要讓參與教育實習的準教師們，有安心的後援，回復法制上本有的每月生活津貼，有其必要。

(中時 )