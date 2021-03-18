全台瘋免費餐點，高雄改名鮭魚人數奪冠，高雄市長陳其邁18日表示，名字是父母給的，改來改去要先跟爸媽講好，不要變成家庭問題。但為了行銷高雄豐富漁產，陳其邁17日晚間在臉書發文表示，要他改名「陳石斑」、「陳魷魚」、「陳鮪魚」也可以。

針對近日來的改名鮭魚風波，高雄改名人數奪冠，陳其邁笑說年輕人「很有創意、上有政策下有對策」，多吃魚對身體健康不錯，但名字是父母給的，改來改去要先跟爸媽講好，不要變成家庭問題。

陳其邁表示，前鎮漁港是遠東最大的遠洋漁港，捕獲的鮪魚跟東港不一樣，是超低溫的，主要在地中海捕獲，加上秋刀、魷魚，是全球前三大的捕獲國家。此外各式各樣的近海「現撈仔」就在梓官漁港，永安石斑、彌陀虱目魚、茄萣烏魚，講到魚應有盡有。

陳其邁強調，針對石斑，高市府力推多元促銷方案，管道有電商或是速食店，例如摩斯漢堡已經打響名號。名字長短不是重點，好吃才是重點，對他來說只有四個字「高雄首選」。下次換魷魚的話，他就改名「陳魷魚」，鮪魚的話再改成「陳鮪魚」，

(中時 )