位在花蓮壽豐的台灣觀光學院，近年因少子化招生不佳，校務經費拮据，董事會上月決議停辦，學生及師籲請教育部駁回停辦申請，不過董事會發布聲明稿，指出已行文教育部協助改組臨時董事，預計4月初改選臨時董事會，依私校法規定完成清算、解散程序，剩餘校產完全歸於地方政府。

台灣觀光學院近年因營運及財務持續惡化，董事會去年12月申請110學年度停招，不過強調「停招不停辦」，只要學生願意留下，會協助完成學業在台觀畢業，孰料，董事會上月決議停辦，本月3日舉辦說明會，講解未來停辦程序，進行意見交流，卻引來多數師生不滿。

不過，台觀董事會昨天發布聲明稿指出，台觀辦校32年服務花蓮地區，致力偏鄉辦學，疫情影響，重創觀光產業及校務，少子女化與經營人才短缺等問題短期內無法有效解決，導致校務經費拮据，為不影響學生受教權益，董事會在第6次會議決議，學校朝停辦方向進行。

台觀董事會指出，現階段校務維持正常運作，保障學生受教權、確保原校系畢業選擇權及教職員合法權益，停辦後並無改辦規劃，已行文至教育部協助推薦社會公正人士13人，將依私立學校法等規定，改選臨時董事會，現任董事配合時程全部退場。

台觀董事會強調，在教育部督導下，校務運作未曾懈怠，學校資產更早已信託台灣銀行多年，未經教育部同意，不得設質、處分、出售，歷屆所有董監事與教職員工，對於外界誤解，造成社會不安表達遺憾。

台觀董事會將在下月召開臨時董事會議，討論停辦計畫、改選董事等事宜，表示將配合教育部推動校務運作及後續善後，改組後臨時董事會也會依私校法規定完成清算、解散程序，剩餘校產完全歸於地方政府。

聲明稿全文：

台灣觀光學院董事會基於教育公益，協助東部發展，致力於偏鄉辦學，在教育部督導協助下，校務運作未曾懈怠。學校資產更早已悉數信託台灣銀行多年，非經教育部同意，不得設質、處分、出售。

惟本會就任以來，因新冠疫情影響，重擊觀光產業與校務；復因少子化與經營人才短缺，無法於短期內獲得有效解決方案，致校務經費拮据，恐影響學生受教權益。因此本屆董事會已於第6次會議決議，學校朝停辦方向進行。

現階段本會為維持校務正常運作，保障學生受教權、確保原校系畢業選擇權及教職員合法權益，學校停辦後，本會並無任何改辦規劃，並已正式行文教育部協助推薦社會公正人士13人。近期將依私立學校法及本會捐助章程規定，逐步依推薦名單改選臨時董事，原任董事將配合時程全部退場，期於學校正式停辦前，完成董事會改組。改組後之臨時董事會須依私立學校法規定完成清算、解散程序，賸餘校產完全歸於地方政府。

本會將依據規定，盡速於110年4月7日召開臨時董事會議，討論停辦計畫、依教育部推薦逐步改選董事，並將決議所有校務行政人員必須確實配合教育部，推動校務運作及後續善後事宜；未來董事會議也將請教育部派員列席指導，以昭公信。

台灣觀光學院辦校32年來服務花蓮地區，佳惠無數學子，歷屆所有董監事與教職員工，皆秉持公益，無私奉獻。雖因財務困難無以為繼，但熱心教育，愛護鄉土的熱情，永不改變。雖然外部人士或有誤解、媒體報導尚有誤差，造成社會不安，本會亦在此表達遺憾。

(中時 )