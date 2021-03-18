全球股市多頭續航，市場在恐懼中再現高點。富蘭克林華美全球成長基金經理人王棋正表示，2021年全球市場走勢有如2009年復甦、2010年越墊越高，也類似2018年修正後、2019年走多的格局；市場仍有不少風險存在，王棋正提醒投資人應多留意美元走勢與美國公債的殖利率彈升情況，資金有可能再度回流美國，波動度又增加。目前的投資人可分批配置跨國全球成長股票型基金。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，通膨上升有利於營建、金融、原物料以及內需等產業，主因在於原物料等上游業者通常備有庫存，可利用庫存價格較低的物料來對抗通膨；金融業則具有利差的優勢，也是潛在受惠的族群之一，投資人可多加留意。

陳昶宇指出，美國財政部長葉倫曾言，隨著拜登政府通過1.9兆美元紓困案，恢復充分就業可期，通膨風險低且可控。但在市場的預期心理下，去年表現優異的族群今年可能會休息，建議投資人可轉向投資具有經濟復甦題材的相關族群，例如航空、旅遊等產業。

王棋正說明，操作策略上，富蘭克林華美將持續朝向成長趨勢布局，其中主要看好有五大類股，包括如科技資訊、非核心消費、醫療保健、工業與美國金融房產市場。

據統計，跨國投資股票型(全球一般)基金近一個月的績效前10名依次為國泰全球高股息基金、聯邦全球高息策略基金、富蘭克林華美策略高股息基金、群益工業國入息基金、合庫全球高股息基金、野村全球品牌基金、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、新光全球宅經濟基金、野村環球基金、富蘭克林華美全球成長基金等。

而在ETF方面，屬全球成長型ETF則有台新全球AI(00851)及元大全球未來通訊(00861)等。其中，元大全球未來通訊ETF的持股包括SAMSUNG ELECTRONICS、台積電、BROADCOM、Cisco、APPLE、QUALCOMM、APPLIED MATERIALS、AMERICAN TOWER和VERIZON COMMUNICATIONS等。

(時報資訊)