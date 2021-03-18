我國自3月3日取得首批11.7萬劑的AZ疫苗後，第二批疫苗至今只聞樓梯響，衛福部長陳時中昨接受專訪透露，疫苗遲到原因卡在貨運，當然也有外力介入，對此，資深媒體人羅友志怒轟，陳時中鬼話連篇，就是要遮掩疫苗政策顢頇、荒腔走板的事實。

陳時中昨（17日）接受《中央社》採訪時表示，台灣和COVAX聯繫時確實遇到一些問題，最主要卡關是因疫苗配送和各國角力問題，因疫苗是由聯合國兒童基金會（UNICEF）協助配送，但UNICEF過去都以先送弱勢國家為主，難送往開發中國家，且台灣防疫表現亮眼，讓許多國家認為「台灣急什麼」。言談中似乎甚感無奈。

對此，羅友志今（18日）在臉書發文怒轟陳時中公然說謊，更要陳時中回答3個問題，首先是哪個國家、哪個藥廠、哪個單位的哪位接洽者跟陳時中說「台灣急什麼？」他真的很想知道，哪個國家溝通專家如此明褒暗貶台灣，對世界級防疫專家如此無禮？這種行為根本是舔共、中共同路人！還是，這句話陳時中當作「炫耀文」來使用？卻不知道自己在講幹話？

第2點，羅友志稱，如果這些國家基於人道，紐西蘭就不會明明防疫排名在台灣跟越南之前，還搶了人口三倍的疫苗數量，美國總統拜登就不會說「美國人沒打完之前，不準疫苗離開美國本土」，陳時中承不承認，現在還在用這種詞彙誆騙國人？

第3點是陳時中受訪時強調，若要盡快拿到疫苗，會朝向國際投資等方案進行。羅友志質疑，新加坡4月份就跟輝瑞藥廠做國際投資了，更不用說以色列拿全國資料庫跟3倍價做「國際投資」，換來全國近9成施打率，陳時中現在的國際投資是要投資哪裡？羅友志怒轟，陳時中謊話連篇，就是要遮掩疫苗政策顢頇、荒腔走板的事實，「本來不想揭發、跟你算疫苗遲到的帳，既然公然說謊，我們不必客氣了」！

(中時新聞網)