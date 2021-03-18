繼中國大陸已推出多項惠台措施後，昨(17)日再推「農林22條措施」吸引台灣農業人才，然而社會擔憂人才赴陸將造成農產品種外流，農委會副主委陳駿季指出，計畫參考日本修正的「種苗法」納入相關刑責，初估修法草案可在今年6月底前完成，之後會召開公聽會進行溝通，並報請政院修法。

立法院經濟委員會今(18)日邀請農委會、經濟部、陸委會就「如何防範台灣農產品品種、技術外流與加強外銷競爭力」進行報告，並備質詢。

昨日大陸國台辦宣布「農林22條措施」再釋利多，台胞與台企可在大陸農林業領域申請補助並參與技術創新研發，但有人認為「名為惠台，實則利中」，陳駿季表示，對岸強調惠台，但是該措施是透過有系統地把台灣資金、人才、技術等吸引到對岸，解決目前遭遇的糧食危機等，對我們不見得是有利的。

民進黨立委賴瑞隆表示，大陸因為對台有政治上的企圖，和其他國家在商言商不同，目前農委會盤點有12品種外流品項，包含鳳梨、釋迦、茶、蓮霧、芒果、棗等，農委會應該研議更嚴謹的措施來因應。

陳駿季回應，沒有得到品種權的品種就是公共財，自然不需要授權，但因為國內大多品種都由政府資助研發，會根據「種苗法第51條」新增其他不能輸陸的農產品種。

陳駿季說，日本過去也發生草莓、葡萄優流品種外流問題，因此日本修正的「種苗法」新增了刑事責任，若品種登記為「國內限定」，今年4月起，違犯攜出國外將處10年以下徒刑，或是裁罰1000萬日圓以下罰金。我們研擬的修法也會納入類似刑責，過去「種苗法」採民事訴訟，但是訴訟時間太長緩不濟急，刑責會是較為強力的嚇阻手段。

陳駿季承諾，6月底前會完成初步修法草案，也會往處10年以下徒刑的方向努力，之後將召開公聽會與外界溝通溝通，取得共識後將立刻報請政院。

(中時 )