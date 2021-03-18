在野黨提成立小組防疫苗黑箱，綠委不爽表決通過大鬧國會。（林周義攝）

圖為臨時提案第9案內容。（林周義攝）

台灣抗疫表現引發國際稱讚，但疫苗的採購卻比他人慢，尤以蘇系立委干涉BNT疫苗採購後，台灣東洋代理案告吹一事，外界最為震怒。國民黨、民眾黨立委今提出臨時提案，認為衛福部配合把疫苗採購問題推託對岸的舉動有失專業，要求衛環委員會成立專案小組進行監督。中午進行表決時，民進黨立委因出席人數少而未能攔阻，引發論戰，國民黨召委、主席陳玉珍下午1時23分宣布休息1小時再討論。

去年10月，台灣東洋宣布取得BNT疫苗代理權，最多可進口3000萬劑疫苗，預計今年第1季供應1000萬劑，提供500萬人施打，後續又有人爆出蘇系某立委協助港商雅各臣介入BNT疫苗採購，最終BNT疫苗採購告吹，至今都未能購成。親綠名嘴也在節目中帶風向，將BNT疫苗採購失敗的矛頭指向對岸打壓。

國民黨召委陳玉珍、立委廖國棟、張育美、蔣萬安，以及民眾黨立委賴香伶今日中午提出臨時提案第9案，指疫苗採購是民脂民膏，亦是立院通過的預算，自應受全民監督，但指揮中心對疫苗取得的來源、數量和時程，皆以保密為由做閃躲，且說辭反覆。

提案立委指出，疫苗採購及接種觀乎國人健康、國境開放幾經濟復甦，但昨日召開的秘密會議竟無秘密可言，只重私法義務不重公法義務，將民事義務超越憲法義務，迴避國會監督。衛福部採購疫苗屢傳失利不思檢討，卻配合執政黨推託對岸阻擾，政治力的計入作為顯失專業，要求衛環委員會成立新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組，除遂行委員監督之權，亦為國人打開疫苗採購黑箱作業。

衛環委員會午間處理臨時提案時，陳玉珍詢問衛福部對此案的意見，衛福部表示不遵照辦理，因此進入點名表決。民進黨立委賴惠員、蘇巧慧、吳玉琴、邱泰源、陳瑩 5人表示反對，國民黨立委張育美、廖國棟、蔣萬安、徐志榮，以及民眾黨立委賴香伶5人表示贊同，最終由主席陳玉珍決定，宣布通過。

包含蘇巧慧、陳瑩等人均為此不滿，屢次抨擊程序有瑕疵，冷嘲熱諷影射陳玉珍不適合當主席，嗆國民黨「大家都不要當雙標黨」，陳玉珍則回擊對方說「你這樣的意思是民進黨也是雙標檔，先認為民進黨是雙標黨，才說大家都不要當雙標黨」。

民進黨立委要求主席重複表決，指案子沒有全文念出，有爭議、重大瑕疵，但陳玉珍回擊「你認為有，我認為沒有」，她提出《立法院議事規則》39條第2項，用投票或點名方法表決，非有足以明顯影響表決結果之重大瑕疵者，不得要求重付表決，並於下午1時23分隨後宣布休息1小時再討論，隨即離場。

陳玉珍離場後，民進黨召委陳瑩表示，自己當召委都沒有像陳玉珍「黑白來」，宣布8個案子後，憑空出現第9案，委員桌上都沒有第9案就表決了。主席說有宣讀，但是宣讀也沒有念出全文，我們一頭霧水，不知道通過什麼，糊裡糊塗就表決通過。我們提出抗議，要求重新處理第9案，但是我們一直舉手，主席和代理主席都視而不見，委員開會不應是這樣，這是重大瑕疵。

民進黨團書記長羅致政也表示不能接受，他表示，主席對反對意見置之不理，宣布休會，無法讓全民來檢驗。國民黨的動機可議，想要查價錢，但是全民關心疫苗速度、接種議題的時候，國民黨不知為何偏要知道多少錢？我不懂為何要製造疫苗採購的變數，干擾疫苗的採購，我們反對成立調閱小組，希望休息後主席能認真面對，處理好嚴重瑕疵的提案。

(中時 )