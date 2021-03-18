何明德行善團蕭姓負責人夫妻被嘉檢以180萬元交保。（廖素慧攝）

何明德行善團開立感謝函給善心的捐款人。（廖素慧攝）

嘉義何明德行善團疑侵占挪用巨額捐款，檢調凍結其銀行帳戶約4.4億元，行善團負責人蕭豐彥、陳美智夫婦18日繳交180萬元交保金後步出地檢署，蕭豐彥喊冤說，捐款確有用於造橋鋪路，因為行善團未立案，為分散風險才會分別存在家人的帳戶，也可作為工安基金。

嘉義檢調17日搜索蕭豐彥夫婦及其兒媳的住處，傳喚他們4人及1名證人到案，追查出行善團自2010年存在數家銀行的帳戶有高達約9.18億元存款，凍結其中約4.4億元。

檢方連夜複訊5人後，認為蕭豐彥夫婦犯嫌重大，但無羈押必要，諭知蕭豐彥80萬元、陳美智100萬元交保，兒媳2人請回，蕭豐彥夫婦18日上午繳交180萬元現金後才交保出去。

檢方指出，行善團有約20萬元會員，蕭姓被告夫婦接受會員及不特定善心人士每月100元或不定額樂捐，捐款方式有現金、匯票、匯款等方式，行善團未立案，此舉涉嫌違法募款，後來還用私人郵局、銀行帳戶作為「專款帳號」，將部分善款挪用於房產交易、高額保險。

蕭豐彥指出，行善團會員確有20多萬人，4個月為1期、會員捐100元，但並非每月要捐，沒有強制性，有需要造橋、鋪路才接受捐款。

蕭豐彥說，他們夫婦均是教職退休，也已年近8旬，生活無虞，退休後專心造橋鋪路行善，捐款也用於工程，施工不偷工減料，因行善團未立案，才用家人帳戶處理財務，遭外界質疑侵占善款，一生信用被汙名化了。

蕭豐彥指出，由於造橋鋪路的都是志工協助，因行善團不是法人團體，保險公司不願意承保，因而志工沒有保險，施工的結餘款是要當作工安基金，以防萬一發生意外，可以支應，他們沒有要私吞。

(中時 )