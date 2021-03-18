國票金才剛設立了純網銀樂天商銀，就想再併實體銀行安泰銀行，遭立委高度關注。立委張其祿18日質詢時表示，當初日本樂天跟國票金合資設樂天商銀是3家純網銀中「最純的鯰魚」，如今卻走回頭路想併安泰銀，「鯰魚變成泥鰍」，金管會主委黃天牧指出，會緊盯國票金再買一家實體銀行的原因、是否取得樂天的同意、財務能力。

黃天牧指出，國票金併安泰銀在董事會中有正反意見，決議有瑕玼，所以銀行局已找國票金來談，國票金會再開一次董事會，公司治理程序要完整才能進行下一步。

張其祿表示，國票金董事會第一案沒通過卻通過了第二案，適法性、有效性讓人質疑。

銀行局長莊琇媛表示，不只委員有疑慮，社會大眾也有，所以國票金董事長魏啟林有來局裡說明，「與樂天解除競業禁止一案是有過的，沒過的是要提供一個金額給樂天」，但銀行局覺得這件事有待確認，因此要求國票金必須確定董事會是此意，跟樂天洽談競業禁止解除必須再報一次董事會、確認董事都沒意見才能進行第二案。

黃天牧強調，當初作樂天商銀審查時就有問，若有打算併購實體銀行會取得樂天同意嗎？純網銀樂天銀行剛上路，就要再買實體銀行與金控發展策略有關嗎？金管會要求說明為何需要另一家實體銀行。

黃天牧指出，純網銀才剛起步，短期內不會再開放新的純網銀，就「穩穩走」，國票金是個案，會了解原因，是否真的需要另一家實體銀行，且要確保國票金支撐二家銀行的財務能力。

立委羅明才則指出，網路發展很快，現在全民皆用手機，純網銀成本低、易吸收客戶，也許後面發展會很快，當發展到比實體銀行大時可以併實體銀行、金控嗎？

黃天牧指出，銀行不能併金控，但若是併銀行的話，理論上有可能，但就國外經驗來看，純網銀即使快速發展，但市占率仍有限，大家對實體機構往來的習慣、民眾消費行為都還要觀察。

(工商 )