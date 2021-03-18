富邦媒（8454）升級公益藍圖，首創線上「公益直購」服務，旗下momo購物網攜手物資共享平台「贈物網」，媒合會員愛心與公益需求達到「精準捐贈」綜效。

服務首波協助六大公益單位募集物資，包含世界和平會、台北市脊髓損傷者協會、台灣馬術治療中心、社團法人榮欣社會福利服務促進協會、社團法人台灣露德協會、肯愛協會，會員可依據公益單位羅列之需求品項，於momo眾多商品中選購符合的物資捐贈。momo期許達到拋磚引玉之效，將依訂單數額外提撥10元予所屬公益單位，以行動支持「公益直購」。

富邦媒總經理谷元宏表示，2020經濟發展受疫情影響，衍生社福公益單位資源緊縮危機，扶助社福體系重建迫不容緩。momo以本業為核心長期致力於打造「網路公益平台」，2020年協助逾200個公益團體、募得近4,000萬元慈善款項。為持續擴大公益服務網絡，momo再利基會員號召力、物流服務力、多元商品力等平台優勢，推出「momo x贈物網公益直購」服務，提供會員簡單入門做愛心的方式，未來也將協助更多公益單位募集物資。

贈物網為全台最大免費物資分享公益平台，號召民眾將家中閒置物品捐贈至需要的人手中，成立12年來已嘉惠破千萬人次，如今每96秒即完成一件閒置物資分享，但仍有許多手邊沒有閒置物品的民眾想積極參與捐贈，「momo x贈物網公益直購」應運而生。「公益直購」翻轉捐贈流程，先行與公益單位接洽確認募捐需求品項，會員便可於momo選購並捐贈，讓會員愛心精準送達。

有意加入愛心公益直購行列者，首先進入momo購物網「公益直購」專頁，輕鬆五步驟：「點擊『我要捐贈』進入贈物網瀏覽公益單位」、「選擇欲捐贈之公益單位」、「點選公益單位需求商品並進入momo導購頁面」、「加入購物車/結帳」、「完成公益直購精準送愛」，線上完成所有流程，免去搬運、包裝、寄送等繁瑣流程，且捐贈紀錄亦將紀錄於贈物網APP公開展示，物資去向明確透明，個人公益足跡、行善紀錄永久留存。

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